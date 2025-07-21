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Fenerbahçe'den Duygu Özdin için anlamlı hareket

Fenerbahçe'den Duygu Özdin için anlamlı hareket

21.07.2025 18:25:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'den Duygu Özdin için anlamlı hareket

Fenerbahçe Kulübü, kanser nedeniyle hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftar Duygu Özdin'in anısına Kadıköy'deki ilk maçta 1907 adet balonun gökyüzüne bırakılacağını açıkladı.

Fenerbahçe taraftarı Duygu Özdin yakalandığı kanser hastalığı sonrasında, “Kanseri yendiğimde statta balon uçurur muyuz?” paylaşımı yapmıştı.

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Sarı-lacivertli kulüp, bugün hayatını kaybettiği öğrenilen Duygu Özdin için ilk maçta 1907 adet balonun gökyüzüne uçurulacağını açıkladı.

Fenerbahçe’de yapılan açıklama şu şekilde:

“Bir gün iyileşirsem, Kadıköy’de gökyüzüne balonlar uçsun demiştin…"

1907 balon, ilk maçta sana verdiğimiz sözle gökyüzüne yükselecek.

Duygu Özdin,

Hep kalbimizdesin.

İlgili Konular: #kanser #fenerbahçe #Paylaşım

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