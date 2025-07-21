Fenerbahçe'den Duygu Özdin için anlamlı hareket

Fenerbahçe taraftarı Duygu Özdin yakalandığı kanser hastalığı sonrasında, “Kanseri yendiğimde statta balon uçurur muyuz?” paylaşımı yapmıştı.
Sarı-lacivertli kulüp, bugün hayatını kaybettiği öğrenilen Duygu Özdin için ilk maçta 1907 adet balonun gökyüzüne uçurulacağını açıkladı.
Fenerbahçe’de yapılan açıklama şu şekilde:
“Bir gün iyileşirsem, Kadıköy’de gökyüzüne balonlar uçsun demiştin…"
1907 balon, ilk maçta sana verdiğimiz sözle gökyüzüne yükselecek.
Duygu Özdin,
Hep kalbimizdesin.
“Bir gün iyileşirsem, Kadıköy’de gökyüzüne balonlar uçsun demiştin…"— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 21, 2025
1907 balon, ilk maçta sana verdiğimiz sözle gökyüzüne yükselecek.
Duygu Özdin,
Hep kalbimizdesin. pic.twitter.com/8mAjyMg5zW