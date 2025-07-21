Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak Fenerbahçe, bu turda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle eşleşti.
Sarı-lacivertli ekip, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, eski futbolcusu Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord'un rakibi oldu.
Eşleşmenin ilk müsabakası 5 veya 6 Ağustos tarihinde Hollanda'da, rövanş maçı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
- Benfica - Nice
- Club Brugge - Salzburg/Brann