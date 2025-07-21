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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu!

21.07.2025 13:16:00
Güncellenme:
AA
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Hollanda ekibi Feyenoord oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak Fenerbahçe, bu turda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle eşleşti.

Sarı-lacivertli ekip, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, eski futbolcusu Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord'un rakibi oldu.

Eşleşmenin ilk müsabakası 5 veya 6 Ağustos tarihinde Hollanda'da, rövanş maçı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU 

Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

  • Benfica - Nice
  • Club Brugge - Salzburg/Brann
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