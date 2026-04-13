Fenerbahçe'den Rizespor maçı için taraftara çağrı

13.04.2026 14:24:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçıyla ilgili taraftara çağrıda bulundu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bu maçta aramızda olamayacak 12 bin taraftarımızın yerini boş bırakmıyoruz. Kombineni kulübe devret, bu mücadelede sen de yerini al" denildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 17 Nisan Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde taraftarlarına dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

İç sahadaki son Beşiktaş maçında ceza alan sarı-lacivertli kulüp, Kadıköy'de oynanacak kritik mücadele öncesinde tribünlerin tamamen dolması için taraftarlara seslenirken, maça gelemeyecek kombine sahiplerinden yerlerini kulübe devretmelerini istedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Haydi Büyük Fenerbahçe Taraftarı! Cuma akşamı Kadıköy'de yine omuz omuza olma zamanı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu maçta aramızda olamayacak 12 bin taraftarımızın yerini boş bırakmıyoruz. Kombineni kulübe devret, bu mücadelede sen de yerini al" denildi.

Sarı-lacivertlilerin paylaşımının sonunda, "Şampiyonluk yolunda omuz omuza, kol kola, yan yana…#SonunaKadarBirlikte #İnanFenerbahçe" sözleriyle şampiyonluk yolundaki kritik süreçte birlik ve beraberlik vurgusu yaparak taraftar desteğinin önemine dikkat çekildi.

 

Sözleşmesini 2028'e kadar uzatmıştı: Anderson Talisca'dan Fenerbahçe kararı Fenerbahçe'nin Kayserispor deplasmanındaki farklı galibiyetinde ağları iki kez havalandıran Anderson Talisca'nın, Brezilya kulüplerinin radarında olduğu ancak deneyimli futbolcunun gelen teklifleri geri çevirdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilmişti: Julian Brandt geleceğiyle ilgili konuştu Fenerbahçe'nin transfer gündemine olduğu iddia edilen ve sezon sonunda Borussia Dortmund'a veda edecek Julian Brandt, geleceğiyle ilgili konuşurken henüz hiçbir şeyin belli olmadığını ancak tüm teklifleri değerlendirebileceğini söyledi.
Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı açıklaması: 'İlk düşüncem...' Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1 berabere kaldıkları Kocaelispor maçının ardından görüşlerini aktardı.