Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sözleşmesini 2028'e kadar uzatmıştı: Anderson Talisca'dan Fenerbahçe kararı

13.04.2026 12:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'nin Kayserispor deplasmanındaki farklı galibiyetinde ağları iki kez havalandıran Anderson Talisca'nın, Brezilya kulüplerinin radarında olduğu ancak deneyimli futbolcunun gelen teklifleri geri çevirdiği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü. Sarı-lacivertlilerin ikinci ve son golü Anderson Talisca'dan gelirken diğer golleri N'Golo Kante ve Dorgeles Nene kaydetti.

Kayserispor karşısındaki performansıyla bu sezon 28 gol katkısına ulaşan Talisca'nın kendisine olan ilgiye rağmen Fenerbahçe'den ayrılma planı yok. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe'de mutlu olan Brezilyalı yıldız, sözleşmesi sonuna kadar sarı-lacivertli takımda kalmak istiyor. Talisca, şubat ayında Fenerbahçe'yle sözleşmesini 2028'e kadar uzatmıştı.

Haberde, Talisca'nın performansının ülkesi Brezilya'da da yankı uyandırdığı, Flamengo ve Corinthians'ın ara transfer döneminde teklif yaptığı ancak tecrübeli futbolcunun olumsuz yanıt verdiği ifade edildi. Ek olarak Talisca'nın sözleşmesinin sonuna kadar Fenerbahçe'de kalmak istediğini menajerine bildirdiği ve gelecek teklifleri değerlendirmeyeceğini söylediği aktarıldı.

Ayrıca sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Marco Asensio'nun yokluğunda Talisca'nın 10 numara pozisyonunda oynamaya devam edeceği kaydedildi. Talisca, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15'i Süper Lig'de olmak üzere 23 gol atarken 5 asist yaptı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Brezilya #anderson talisca

