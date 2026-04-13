Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilmişti: Julian Brandt geleceğiyle ilgili konuştu

Almanya Bundesliga'da 29. haftasında Borussia Dortmund sahasında Bayer Leverkusen'i konuk etti. 90 dakikada tek gol sesi çıkarken konuk Leverkusen sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Borussia Dortmund'da maça maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Alman futbolcu, mücadelenin ardından geleceğiyle ilgili Sky Sports'a konuştu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alman oyuncunun takıma veda edeceği daha önce duyurulmuştu.

Brandt açıklamasında, "Acele etmeye gerek yok. Sezonun sonuna doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz ancak önümüzde hala önemli maçlar var. Görüşmelere başlamak kulübe haksızlık olur. Bu sezonu temiz bir şekilde bitirmemiz gerekiyor, sonrasında neler olacağını düşünmek için yeterli zamanımız olacak" dedi.

İtalya basınında daha önce çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin Julian Brandt'ın durumunu takip ettiği öne sürülmüştü.

Tüm teklifleri değerlendireceğini belirten 29 yaşındaki oyuncu, "Temelde hiçbir şeyi dışlamıyorum ama tercih ettiğim şeyler var. Her şey sırayla" ifadelerini kullandı.

BRANDT'IN KARİYERİ

Futbol kariyerine Almanya'da Borgfeld'in altyapısında başlayan Julian Brandt, sonrasında sırasıyla Oberneuland ve Wolfsburg altyapılarında oynadı. Brandt, 2014'te Wolfsburg'dan Leverkusen'e transfer olurken 2019'da Borussia Dortmund'la sözleşme imzaladı. Kariyeri boyunca 585 maça çıkan 29 yaşındaki orta saha 135 gol ve 147 asist kaydetti.