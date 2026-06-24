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Fenerbahçe'den flaş Diego Carlos açıklaması: 'Sağlık kontrolüne katılmadı'

Fenerbahçe'den flaş Diego Carlos açıklaması: 'Sağlık kontrolüne katılmadı'

24.06.2026 15:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'den flaş Diego Carlos açıklaması: 'Sağlık kontrolüne katılmadı'

Fenerbahçe, Diego Carlos'un kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılmadığını açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Önceki sezonu İtalyan takımı Como'da kiralık olarak geçiren Brezilyalı defans oyuncusu Diego Carlos hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp, 33 yaşındaki futbolcunun kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılmadığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrolleri kapsamında, futbolcumuz Diego Carlos kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılamamıştır. Oyuncumuzla temas kurma ve durumunu netleştirme yönündeki girişimlerimiz devam etmekte olup, Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin’in koordinasyonunda süreç kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yakından takip edilmektedir."

İlgili Konular: #fenerbahçe #sağlık kontrolü #Diego Carlos

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