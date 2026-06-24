Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı: Genç futbolcuya 5 yıllık imza

Fenerbahçe bir süre önce anlaşmaya vardığı 18 yaşındaki Amara Diouf'un transferini resmen duyurdu. Sarı-lacivertliler, Senegalli futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sol kanatta oynayan Diouf, 22/23 sezonunda U17 Afrika Uluslar Kupası'nda attığı golle, gol kralı olmuştu. Genç futbolcu ayrıca 2023'te Senegal U17 ile Afrika Kupası'nı kazanma başarısı da gösterdi.

Fenerbahçe'den Amara Diouf transferine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Afrika futbolunun gelecek vadeden genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan yer aldı.

Genç oyuncumuzun gelişimi planlı ve yakından takip edilen bir program doğrultusunda sürdürülecektir.

Kulübümüz, Amara Diouf’u kısa vadeli beklentilerin ötesinde, bireysel bir çalışma programının takibinde, doğru planlama ve sürdürülebilir gelişim anlayışı çerçevesinde geleceğin önemli değerlerinden biri olarak konumlandırmaktadır.

Amara Diouf’a ailemize hoş geldin diyor, sarı lacivertli formamız altında başarılı ve sağlıklı bir kariyer diliyoruz."