Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı: Genç futbolcuya 5 yıllık imza

Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı: Genç futbolcuya 5 yıllık imza

24.06.2026 15:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı: Genç futbolcuya 5 yıllık imza

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Amara Diouf transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe bir süre önce anlaşmaya vardığı 18 yaşındaki Amara Diouf'un transferini resmen duyurdu. Sarı-lacivertliler, Senegalli futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sol kanatta oynayan Diouf, 22/23 sezonunda U17 Afrika Uluslar Kupası'nda attığı golle, gol kralı olmuştu. Genç futbolcu ayrıca 2023'te Senegal U17 ile Afrika Kupası'nı kazanma başarısı da gösterdi. 

Fenerbahçe'den Amara Diouf transferine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Afrika futbolunun gelecek vadeden genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan yer aldı.

Genç oyuncumuzun gelişimi planlı ve yakından takip edilen bir program doğrultusunda sürdürülecektir.

Kulübümüz, Amara Diouf’u kısa vadeli beklentilerin ötesinde, bireysel bir çalışma programının takibinde, doğru planlama ve sürdürülebilir gelişim anlayışı çerçevesinde geleceğin önemli değerlerinden biri olarak konumlandırmaktadır.

Amara Diouf’a ailemize hoş geldin diyor, sarı lacivertli formamız altında başarılı ve sağlıklı bir kariyer diliyoruz."

İlgili Konular: #fenerbahçe #transfer

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş'ın yeni sezon öncesi sağlık kontrollerinde yer alması dikkat çekti.
Vedat Muriqi transferinin ardından: Fenerbahçe'den stopere sürpriz aday
Vedat Muriqi transferinin ardından: Fenerbahçe'den stopere sürpriz aday Vedat Muriqi transferi sonrası önceliğini stoper olarak belirleyen Fenerbahçe'nin listesine bir ismi listesine aldığı iddia edildi.
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenerek seride eşitliği yakaladı
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenerek seride eşitliği yakaladı Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş, Fenerbahçe İstanbul Jet'i 92-79 mağlup etti. Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla seride durumu 1-1'e getirdi.