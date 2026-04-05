Fenerbahçe'den Galatasaray göndermesi: Beşiktaş derbisi sonrası sert açıklama!

Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Galibiyet ve şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Ertan Torunoğulları şu ifadeleri kullandı:

"Bize inanan taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Centilmence bir maç oldu. Daha önce maçı koparabilirdik ama futbol bu. 3 puan güzel, yolumuza devam ediyoruz. Takımımıza ve oyuncularımıza inanıyoruz.

Rakip takım, her puan kaybettiğinde gündemi değiştirmek için her şeyi yapıyor. Taraftarlarımız rahat olsun. Biz her maçlarını takip edeceğiz! Biz sahada olmak istiyoruz, kavga etmek istemiyoruz! Türk futbolunu germek istemiyoruz ama hakemler etkileniyor! Takipçisi olacağız!

Kavga etmek istemiyoruz ama kavga gerekiyorsa, biz de gerekeni yaparız!"

"BEŞİKTAŞ NEDEN BAŞVURMADI BİLEMİYORUM"

Açıklamalarına devam eden Ertan Torunoğulları, "VAR odasına gözlemci için başvurduk ama Beşiktaş neden bilemiyorum, onlar başvurmadı. Penaltıyı izlemedim, onun yorumunu akşam yorumcular yapar" ifadelerini kullandı.

Ertan Torunoğulları transfer dönemi sonrası gelen tepkilerin hatırlatılması üzerine, "Fenerbahçe kimi alsa kötü, rakip takımlar alınca iyi oluyor. Bizim bugün 4-5 net pozisyonumuz vardı. Cherif normalde o pozisyonları atardı. Sonradan girdiği için tam ısınmamış olabilir" dedi.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Ayreıca şampiyonluk sorusuna yanıt veren Ertan Torunoğulları, "Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Fenerbahçe şampiyon olacak" diye konuştu.