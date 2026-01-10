Fenerbahçe'den Hande Baladın'ın sakatlığı için açıklama!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.01.2026 20:59:00
Fenerbahçe Medicana'nın, THY ile oynadığı maçta sakatlanan Hande Baladın'ın yapılan muayenesinde ayak bileği dış yan bağı yaralanması ve eklem içi ödem tespit edildi.

Fenerbahçe Medicana'nın, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Türk Hava Yolları'na 3-2 yenildiği maçta sakatlanan Hande Baladın'ın sağlık durumuyla ilgili sarı lacivertli kulüpten bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'de yapılan açıklama şöyle:

"Bugün oynanan Türk Hava Yolları maçında sağ ayak bileği burkulan sporcumuz Hande Baladın’ın yapılan muayene ve görüntülemelerinde, ayak bileği dış yan bağı yaralanması ve eklem içi ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

