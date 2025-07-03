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Fenerbahçe'den imza süreci hakkında açıklama!

Fenerbahçe'den imza süreci hakkında açıklama!

3.07.2025 20:58:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'den imza süreci hakkında açıklama!

Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul için teslim edilen 9 bin 684 imzanın kayıt edilerek kontrol amaçlı sicil kuruluna götürüleceğini açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, imza süreci ile ilgili resmi bir açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teslim alınan beyannamelerin tasnif ve evrak kayıt defterlerine kayıt edileceği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreterliği tarafından görevlendirilen komisyonumuz, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'ndan 03.07.2025 tarihinde toplam 9.684 beyannameyi ıslak imzalı olup olmadığı, geçerli noter tasdikine sahip olup olmadığı, imza sahibinin kanun ve tüzüğün öngördüğü yazılı şartları taşıyıp taşımadığı ve benzeri şekli ve hukuki herhangi bir kontrol yapılmaksızın tutanak eşliğinde teslim almıştır. Teslim alınan beyannamelerin tasnif ve evrak kayıt defterlerine kayıt edilme aşamasına geçilecektir. Daha önce yaptığımız açıklamalar çerçevesinde kayıt altına alınan beyannameler gerekli kontrollerin yapılabilmesi adına sicil kuruluna teslim edilecektir."


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