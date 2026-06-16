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Fenerbahçe'den Radyo Fenerbahçe hamlesi!

Fenerbahçe'den Radyo Fenerbahçe hamlesi!

16.06.2026 16:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'den Radyo Fenerbahçe hamlesi!

Fenerbahçe, Radyo Fenerbahçe'ye ilişkin mevcut sözleşmenin feshedildiğini ve radyonun yeniden kulüp bünyesinde faaliyet göstereceğini duyurdu.

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Fenerbahçe, Radyo Fenerbahçe'nin yönetimine ilişkin yeni bir karar alındığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 97.0 frekansında yayın yapan Radyo Fenerbahçe'ye ilişkin önceki dönemde imzalanan sözleşmenin feshedildiği ve radyonun yeniden kulüp bünyesinde faaliyet göstereceği belirtildi.

FESİH İŞLEMİ TAMAMLANDI

Açıklamada, taraflar arasında fesih sözleşmesinin imzalandığı ifade edildi. Kulüp, Radyo Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde eski yayın merkezine taşınacağını ve yayın faaliyetlerine yeniden burada devam edeceğini duyurdu.

YAYIN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Öte yandan radyonun yeniden yayın hayatına güçlü bir şekilde dönmesi için hazırlıkların sürdüğü aktarıldı.

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