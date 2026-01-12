Fenerbahçe Medicana'da Kovac dönemi sona erdi!

Fenerbahçe Kulübü, erkek voleybol takımında bu sezon alınan sonuçlar sonrası başantrenör Slobodan Kovac ile yollarını ayırdı.

Son olarak ligde Ziraat Bankkart'a 3-0 kaybeden ve ligde 6. sıraya inen Fenerbahçe'de Kovac ile yolların karşılık anlaşma sonucu ayrıldığı da belirtildi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımızın Başantrenörlüğü görevini yürüten, aynı zamanda A Millî Takımımızın da teknik direktörü olan Sayın Slobodan Kovac ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Profesyonel sporun doğası gereği kulüpler zaman zaman yeni yapılanmalara yönelir. Bu karar, hocamızın antrenörlük kalitesine ve Türk voleyboluna kattığı değerlere duyduğumuz saygıyı asla gölgelememektedir.

Millî Takımımızın başarısı hepimizin ortak paydasıdır.

Sayın Slobodan Kovac'ın Ay-Yıldızlı armamız altında ülkemize yaşattığı ve yaşatacağı başarılar, her türlü kulüp rekabetinin üzerindedir.

Millî Takımımızın başında çıkacağı her müsabakada kendisinin en büyük destekçilerinden biri olmaya devam edeceğiz.

Bu süreci, Federasyonumuzun ve Millî Takımımızın hedeflerine zarar vermeyecek şekilde; şeffaf, yapıcı ve sorumluluk bilinciyle yönettiğimizi özellikle vurgulamak isteriz.

Sayın Slobodan Kovac'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor; Millî Takımımızla katılacağı turnuvalarda ve bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."