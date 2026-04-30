Fenerbahçe'den yayın hakları iddialarına yanıt!

Fenerbahçe, Saran Media ile yapıldığı söylenen yayın hakları anlaşmasıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu iddianın asılsız olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın yaz dönemi hazırlık ve ön eleme maçlarına ilişkin yayın hakları hakkında, bir YouTube programında dile getirilen Saran Media ile yapılan yayın hakları anlaşmasının kapsamı, bedeli, para birimi, içeriği ve sürecine dair iddialar her zamanki gibi gerçek dışıdır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, söz konusu anlaşmanın bu tutar karşılığında Fenerbahçe'nin üç yıl boyunca oynayacağı tüm maçları kapsadığı yönündeki iddia tamamen asılsızdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü, her sezon öncesinde olduğu gibi bu yıl da yaz dönemi hazırlık maçları ve Avrupa kupaları ön eleme maçlarına ilişkin yayın hakları için Türkiye'de spor yayıncılığı alanında faaliyet gösteren tüm olası iş ortaklarından teklif almıştır. Bu kapsamda, maçlara dair en yüksek teklifi ve avans tutarı Saran Media tarafından sunulmuştur.

Kamuoyunda dile getirilen tutar, para birimi yanlış olmakla beraber, nihai ve sabit bir satış bedeli olmayıp yalnızca Kulübümüze sağlanan avansı kapsamaktadır. Bu avans tutarının tamamı sözleşme imza gününde kulübümüze ödenmiştir.

Her sezon oynanacak maçların sayısı ve niteliğine (hazırlık maçı, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Avrupa Konferans Ligi playoff / ön eleme karşılaşmaları gibi) bağlı olarak toplam bedel belirlenmiş olup avans tutarı aşılır aşılmaz Kulübümüze ek ödeme yapılacağı sözleşme ile sabittir.

Bu model, global spor yayıncılığı sektöründe yaygın olarak kullanılan ve Türkiye'de de diğer kulüpler tarafından halihazırda uygulanan bir iş modelidir. Dolayısıyla, sektör dinamikleri, teklif toplama süreci ve sözleşme yapısı hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadan yapılan bu tür açıklamalar kamuoyunu yanıltmakta ve Kulübümüzün menfaatlerini gözeten profesyonel süreci haksız şekilde hedef almaktadır.

Kulübümüz, tüm ticari süreçlerinde olduğu gibi bu anlaşmada da kulübümüzün hak ve menfaatlerini esas almış; şeffaf, rekabetçi ve kulüp lehine bir yapı oluşturmuştur.

Mesnetsiz ve sorumsuz bu iddiaların, camiamızı yanıltmaya yönelik sistematik algı çalışmalarının bir parçası olduğu açıktır.

Bu ve benzeri kişilerin açıklamalarına karşı camiamızın gerekli hassasiyeti göstermesi önem arz etmektedir."