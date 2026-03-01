Fenerbahçe deplasmanda kayıp: Antalyaspor 2-2 Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Antalyaspor, 43. dakikada Levent Mercan'ın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı önde kapattı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Antalyaspor, 49. dakikada Sander van de Streek'in kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı.

FENERBAHÇE 7 DAKİKADA EŞİTLİĞİ SAĞLADI

2-0 geriye düştükten sonra tüm riskleri alan Fenerbahçe, 63. dakikada Asensio'nun asisti ve Sidiki Cherif'in golüyle farkı 1'e indirdi.

Sidiki Cherif, Fenerbahçe formasıyla ilk kez ağları havalandırmış oldu. Golün asistini yapan Asensio ise son 9 deplasman maçında da skor katkısı yaptı.

70. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Asensio'nun ortasında, Veysel Sarı'nın kendi kalesine attığı golle skor eşitlendi.

FENERBAHÇE 4 PUAN GERİYE DÜŞTÜ

Ligdeki son 2 maçında 4 puan kaybeden Fenerbahçe, 54 puanda kaldı ve Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Antalyaspor ise puanını 24'e yükseltti.

Fenerbahçe, hafta içi kupada Gaziantep deplasmanına gittikten sonra ligde Samsunspor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Cuesta, Hüseyin, Giannetti, Veysel, Paal, Ceesay, Soner, Ballet, Storm, Doğukan, Van de Streek.

Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Semedo, İsmail, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Cherif.

Karşılaşmadan önemli anlar | Antalyaspor 2-2 Fenerbahçe

90' Maçın son dakikasında Fenerbahçe'nin ceza sahası içerisinden çektiği şut direkten döndü.

90' Guendouzi sol kanattan içeriye çevirdiği topa Asensio kafayla vurdu ama top kalenin hemen yanından dışarıya çıktı.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 6 dakika ilave edildi.

88' Fenerbahçe'de Mert ile Levent oyundan çıkarken Archie Brown ve Musaba dahil oldu.

84' Cherif kaleye uzak bir noktadan şut çıkardı kaleci Cuesta çift yumrukla topa müdahile etti.

83' SARI KART | Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu sarı kart gördü.

82' Guendouzi sol kanatta Nene'yi kaçırdı, Nene'nin içeriye çevirdiği topa hiçbir Fenerbahçeli dokunamadı.

81' Antalyaspor ceza sahası içerisinde şut şansı yakaladı ama Levent Mercan ayağını koyarak topa müdahile etti.

74' Fenerbahçe'de İsmail ile Kerem'in yerine Fred ile Nene oyuna girdi.

69' Hızlı çıkılan atakta Asensio sağ kanattan ortaya top çevirdi araya girmek isteyen Veysel topu kendi kalesine gönderdi.

69' GOL | Veysel Sarı'nın kendi kalesine attığı gol ile maça eşitlik geldi.

67' Antalyaspor'da oyuncu değişikliği; Doğukan yerini Saric'e bıraktı.

63' Asensio'nun sağ kanattan ceza sahasına havalandırdığı topa Cherif kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

63' GOL | Cherif'in golü ile Fenerbahçe farkı bire indirdi.

49' Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Sander van de Streek yükselerek topu ağlarla buluşturdu.

49' GOL | Van de Streek'in golü ile Antalyaspor farkı ikiye çıkarıyor.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 6 dakika ilave edildi.

43' Ballet baskıyla kazandığı topta çalımlarla Fenerbahçe ceza sahasına indi ve içeriye çevirdiği topu Levent Mercan kendi ağlarına gönderdi.

43' GOL | Levent Mercan'ın kendi kalesine attığı gol ile Antalyaspor öne geçti.

33' Veysel'in hatasında topu kapan Kerem ceza sahasına kadar topu sürerek girdi ama şutu doğrudan kaleci Cuesta'nın üzerine gitti.

32' Ballet'in ceza sahası içerisinden çektiği şutta Fenerbahçe savunması topun önüne atlayarak kaleye gitmesini engelledi.

31' Mert Müldür'ün sağ kanattan orta denemesinde Antalyaspor savunması araya girerek topu kornere gönderdi.

28' Antalyaspor'da Sakatlanan Giannetti oyundan çıkarken yerine Bünyamin Balcı dahil oldu.

20' Fenerbahçe'de sakatlanan Semedo'nun yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.

9' Kerem'in savunma arkasına koşusunda kaleci açılarak topu stoperlere verdi. Fenerbahçe baskıyla geri kazandı ve Kerem kaleci öndeyken aşırma şut denedi ama top auta gitti.

4' Kante'nin ara pasında İsmail Yüksek savunma arkasına hareketlendi ancak Antalyaspor savunması alan kontrolüyle topu dışarıya gönderdi.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.