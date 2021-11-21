Fenerbahçe derbi için yola çıktı
Çok sayıda taraftar çıkış yapan takım otobüsü içerisindeki futbolcuları tezahüratlarla uğurladı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Galatasaray derbisi için Samandıra Can Bartu Tesisleri’nden çıkış yaptı. Çok sayıda taraftar çıkış yapan takım otobüsü içerisindeki futbolcuları tezahüratlarla uğurladı.
Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 394’üncü randevu öncesi Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet Can Bartu Tesisleri’nden saat 17.00 sıralarında çıkış yaparak maçın oynanacağı NEF Stadı’na doğru yola çıktı. Öğlen saatlerinden itibaren takımını desteklemek üzere tesis önüne gelen Fenerbahçeli taraftarlar alkış ve tezahüratlar eşliğinde takımlarını uğurladı.
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı
- Dünyaca ünlü ekonomist Türkiye'nin enflasyonunu açıkladı
- AKP'de 'Erdoğan'a teşekkür' istifası
- 'Üçüncü İttifak'ta kimler olmayacak?
- Özgür Demirtaş'tan kripto para yorumu
- Mansur Yavaş’tan TikTok paylaşımı
- AKM'de çukur bilmecesi
- Yeni Kurtlar Vadisi geliyor!
- Saadet Partisi ittifak kararını verdi!
- 'Demokrat amcam sizi yaktım' diyen kullanıcıya yanıt