Fenerbahçe derbisi öncesi Mauro Icardi gelişmesi

Yayınlanma: 08.02.2025 - 11:01

Güncelleme: 08.02.2025 - 11:01

Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapan Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'de amliyat olmuş ve tedavi sürecini başlatmıştı.

Bir süredir Arjantin'de olan Mauro Icardi geçtiğimiz günlerde sevgilisi China Suarez ile birlikte İstanbul'a gelmişti.

Yönetim ve teknik ekiple görüşüp takım arkadaşlarıyla hasret gideren Mauro Icardi daha sonra özel uçakla geri dönmüştü.

Sabah'ın haberine göre Mauro Icardi'nin Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle yeniden İstanbul'a gelmesi bekleniyor.