Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi: İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ameliyat sonrası sağlık kontrolleri ve bireysel çalışmalarına devam etmek için bugün İstanbul'da olacak.

Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi: İstanbul'a geliyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2025 - 15:31

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan ve Arjantin'de ameliyat olan Mauro Icardi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Arjantinli yıldız, bireysel antrenmanlarını İstanbul'da sürdürmek için yola çıktı ve bugün havalimanında olacak.

"SPEKÜLASYONLAR DOĞRU DEĞİL"

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi'nin son durumu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben her gün Icardi ile konuşuyorum. Ben ondan rapor istemedim. Rapor istediğime dair açıklama da yapmadım. Icardi ve doktoruyla her gün konuşuyorum. Başka takımlarda da aynı sakatlığı yaşayan futbolcuların geri dönüş süresi 8-9 ay oluyor. 6 ayda da döner ama mantıklı olmaz. Riskli olur. Normal bir süreç seyrediyor. Spekülasyonlar doğru değil. Bizde her gün yapılan idmanların videoları var. Kendi halinde çalışıyor. 8-9 ay sonra sahada olmasını umuyoruz. Sağlık ekibi olarak süreci takip ediyoruz. Anlatılanlar gibi bir iletişim problemimiz yok."

SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki Icardi bu sezon Galatasaray'da 14 maçta forma giydi. Arjantinli santrfor bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.  


Etiketler: #Icardi #galatasaray #antrenman

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