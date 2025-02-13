Sosyal medyadan paylaştı: Icardi'den Mourinho'ya 'GOAT' yanıtı!
Mauro Icardi, Jose Mourinho'nun kendisi hakkındaki sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları sonrası Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Portekizli çalıştırıcıyı hedef alan paylaşımlarda bulunmuştu.
Jose Mourinho, Icardi'nin bu paylaşımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özel biri olduğumu 25 yıllık kariyerimde kazandığım 26 kupayla gösterdim. Icardi bir 'GOAT', büyük bir 'GOAT' olduğu için onun hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum, sadece susup kabul ediyorum" demişti.
Icardi'den Portekizli çalıştırıcının bu sözlerine cevap niteliğinde bir paylaşım geldi.
Etiketler: #Icardi #jose mourinho #Paylaşım
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