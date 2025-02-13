Sosyal medyadan paylaştı: Icardi'den Mourinho'ya 'GOAT' yanıtı!

Mauro Icardi, Jose Mourinho'nun kendisi hakkındaki sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Sosyal medyadan paylaştı: Icardi'den Mourinho'ya 'GOAT' yanıtı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.02.2025 - 16:42

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları sonrası Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Portekizli çalıştırıcıyı hedef alan paylaşımlarda bulunmuştu.

Jose Mourinho, Icardi'nin bu paylaşımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özel biri olduğumu 25 yıllık kariyerimde kazandığım 26 kupayla gösterdim. Icardi bir 'GOAT', büyük bir 'GOAT' olduğu için onun hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum, sadece susup kabul ediyorum" demişti.

Icardi'den Portekizli çalıştırıcının bu sözlerine cevap niteliğinde bir paylaşım geldi.



Etiketler: #Icardi #jose mourinho #Paylaşım

İlgili Haberler

Jose Mourinho'dan Mauro Icardi ve Galatasaray yanıtı: 'O çok büyük bir oyuncu olduğu için...'

Jose Mourinho'dan Mauro Icardi ve Galatasaray yanıtı: 'O çok büyük bir oyuncu olduğu için...'
Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararı: Sebebi ortaya çıktı!

Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararı: Sebebi ortaya çıktı!
Mauro Icardi'den Galatasaray-Adana Demirspor paylaşımı: 'Deja Vu'

Mauro Icardi'den Galatasaray-Adana Demirspor paylaşımı: 'Deja Vu'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler