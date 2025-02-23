Mauro Icardi, derbi için İstanbul'da!
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, Süper Lig'de yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi İstanbul'a geldi.
Gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Icardi, sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaptı.
Derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakmak istemeyen ve İstanbul'a gelen Icardi, yarın akşamki dev maçı tribünden takip edecek.
Etiketler: #Icardi #İstanbul #galatasaray
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