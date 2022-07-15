Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe Futbol Takımı, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 20 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.
Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada koşu ve ısınma hareketleriyle devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ile Luiz Gustavo, özel program dahilinde çalıştı.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
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