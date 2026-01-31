Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Mert Hakan Yandaş'a destek!

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Sadettin Saran, eski başkan Ali Koç, eski divan başkanları Vefa Küçük ve Uğur Dündar, yönetim kurulu ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, "birlik ve beraberlik" mesajı verdi.

“BİRBİRİMİZLE YARIŞMAMIZ GEREKEN TEK ALAN FENERBAHÇE'YE HİZMETTİR”

Fenerbahçe'nin tüm başarılarını "birlik ve beraberlik dönemlerinde" elde ettiğini dile getiren Mosturoğlu, "Fenerbahçelilik ruhlarımıza işlenmiş bir sevgidir. Bizi diğer kulüplerden ayıran da budur. Birlik ve beraberliği sağlamış, özlemini duyduğumuz dostluk ortamı oluşmuşken gereksiz ve gerçek olmayan gündemler bunların etrafındaki tartışmalarla bu iklimin zedelenmeye çalıştığını görmekteyiz. Hepimiz Fenerbahçe'yi seviyoruz, unutmamalıyız. Birbirimizle yarışmamız gereken tek alan Fenerbahçe'ye hizmettir" ifadelerini kullandı.

“ŞAMPİYONLUK HEDEFİNE BÜYÜK BİR KARARLILIKLA İLERLİYORUZ”

Şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Mosturoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün en büyük ihtiyacımız birlik ve beraberlik ortamını korumaktır. Yapıcı eleştiri elbette olmalıdır. Yapıcı her eleştiriyi dinlemeliyiz. Camianın uzun süredir beklediği şampiyonluk hedefine büyük kararlılıkla ilerliyoruz. Fenerbahçe tarihine baktığımızda net bir gerçeği görürüz. Bu kulüp en büyük başarılarını camia olarak kenetlendiğinde elde etmiştir. Bugün de aynısını yapmalı ve takımlarımızın arkasında durmalıyız. Göreceksiniz ki bu olduğunda şampiyonluk bize çok daha yakın olacaktır."

“MERT HAKAN YANDAŞ ASLA YALNIZ DEĞİLDİR”

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nde bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mert Hakan Yandaş ile ilgili açıklama yapıldı.

Mosturoğlu, Mert Hakan Yandaş ile ilgili, “Silivri'de tutuklu bulunan kaptanımız Mert Hakan Yandaş'a selamlar ve sevgiler iletiyorum. Asla yalnız değildir, biz onun suçsuzluğuna inanıyoruz. İnşallah çok kısa sürede hürriyetine kavuşacak ve tekrar bizlerle birlikte olacaktır” ifadelerini kullandı.