Ünlü gazeteci maliyetini duyurdu: Fenerbahçe'de Sidiki Cherif gelişmesi!

31.01.2026 09:26:00
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Angers forması giyen santrfor Sidiki Cherif'i kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi.

Ara transfer döneminde Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, 4. transferini Sidiki Cherif ile gerçekleştiriyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki Fransız forvet ve Angers ile her konuda anlaşma sağladı. Haberde, Cherif'in sözleşme detaylarına da yer verildi.

SIDIKI CHERIF'İN OPSİYONU 22 MİLYON EURO

Buna göre Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Genç forvetin satın alma opsiyonunun 22 milyon Euro + bonuslar olduğu bildirildi.

Angers altyapısında yetişen ve 2023 yazında profesyonel sözleşme imzalanan 19 yaşındaki Sidiki Cherif, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 19 maçta 4 gollük skor katkısı verdi.

