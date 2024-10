Fenerbahçe maçı öncesi... Erik ten Hag'dan Mourinho sözleri!

Yayınlanma: 21.10.2024 - 13:34

Güncelleme: 21.10.2024 - 13:34

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, sarı lacivertli takımın çalıştırıcısı Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

"MOURINHO'YA KARŞI OYNAMAKTAN KEYİF ALIYORUM"

İngiliz basınında yer alan haberde, ten Hag, Mourinho'nun kariyerinden övgüyle bahsederek "Onunla karşılaşmaktan ve ona karşı oynamaktan gerçekten keyif alıyorum. Her zaman iyi takımları var; o bir kazanan ve birçok kupa kazandı. O birçok menajer için örnek bir isim, bu yüzden ona karşı oynamaktan gerçekten keyif alacağım" diye konuştu.

"TAKIMIMIZDAN YÜKSEK BEKLENTİLER VAR, BU YÜZDEN KAZANMALIYIZ"

Hollandalı teknik adam, geçtiğimiz cumartesi günü Brentford'u 2-1 yenerek 5 maçlık kazanamama serisine son vermeleriyle ilgili olarak ise form düşüklüğünü rağmen takımın moralinin yüksek olduğunu belirterek "Herkesin takımımızdan yüksek beklentileri var, bu yüzden kazanmalıyız. Her maça çıkıp kararlı olmalıyız. Kazandığımızda, 24 saat boyunca bunun tadını çıkarırız ve sonra devam ederiz. Futbol bu, anı yaşamak zorundasın. Geçmişte olanlar geçmişte kaldı, her gün ve her sezon kendini kanıtlamalısın. Bu yüzden devam etmeliyiz ve nereye varacağımızı göreceğiz, ancak hedefimiz tekrar bir kupa kazanmak" ifadelerini kullandı.

"HOJLUND FORMUNU KORUDUĞU ZAMAN GOL ATACAKTIR"

Erik ten Hag, Brentford maçında fileleri havalandırarak bu sezon Premier Lig'deki ilk golünü atan Danimarkalı santrfor Rasmus Hojlund'un form durumu hakında ise "Her zaman gol atacak, ancak önemli olan formda kalması. İlk sezonda çok fazla sakatlık geçirdi. Formunu koruduğu zaman gol atacaktır çünkü istatistikleri bunu kanıtlıyor" yorumunu yaptı.