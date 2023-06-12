Fenerbahçe, Edin Dzeko ile tekrar görüşecek

Yayınlanma: 12.06.2023 - 16:23

Güncelleme: 12.06.2023 - 16:23

Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sporx'in DAZN İtalya'ya dayandırdığı habere göre; daha önce Inter'in Boşnak forveti Edin Dzeko'ya 2 yıllık teklifte bulunan Fenerbahçe, yıldız oyuncunun transferi için girişimlerini sıklaştırdı.

TEKRAR MASAYA OTURULACAK

Haberde, Edin Dzeko ve temsilcilerinin Fenerbahçe yönetimiyle önümüzdeki günlerde yeniden görüşeceği ve detayları masaya yatıracağı aktarıldı. Daha önceki haberlerde Fenerbahçe'nin Dzeko'ya yıllık 4 milyon euro teklif ettiği belirtilmişti.

37 yaşındaki Edin Dzeko, geride kalan sezonda Inter formasıyla çıktığı 52 resmi maçta 14 gol 5 asistlik performans göstermişti.