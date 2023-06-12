Fenerbahçe, Edin Dzeko ile tekrar görüşecek
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Edin Dzeko için girişimlerini hızlandırdı.
Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sporx'in DAZN İtalya'ya dayandırdığı habere göre; daha önce Inter'in Boşnak forveti Edin Dzeko'ya 2 yıllık teklifte bulunan Fenerbahçe, yıldız oyuncunun transferi için girişimlerini sıklaştırdı.
TEKRAR MASAYA OTURULACAK
Haberde, Edin Dzeko ve temsilcilerinin Fenerbahçe yönetimiyle önümüzdeki günlerde yeniden görüşeceği ve detayları masaya yatıracağı aktarıldı. Daha önceki haberlerde Fenerbahçe'nin Dzeko'ya yıllık 4 milyon euro teklif ettiği belirtilmişti.
37 yaşındaki Edin Dzeko, geride kalan sezonda Inter formasıyla çıktığı 52 resmi maçta 14 gol 5 asistlik performans göstermişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan kurmaylarına talimat
- Açıklamaları gündem oldu: 'Asgari ücretli ölsün'
- İYİ Parti'de üst düzey istifa!
- Hapisten kaçırılan belediye başkanı
- TİSK Başkanı'ndan 'asgari ücret' açıklaması
- İdiz'den Sabah'ta 'çıplaklık' isyanı
- Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı!
- Başkanlar harekete geçti
- BioNTech davasında yeni gelişme
- Fatih Altaylı, CHP için olası senaryoyu yazdı!