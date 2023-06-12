Son dakika: Fenerbahçe, Ryan Kent'i kadrosuna kattı
Son dakika... Fenerbahçe, son olarak İskoçya temsilcisi Rangers'ta forma giyen İngiliz futbolcu Ryan Kent'i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.
Sarı lacivertliler, Ryan Kent'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile 26 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini duyurdu.
"İLK HEDEFİMİZ"
Videoda açıklamalarına yer verilen Kent, "Tüm Fenerbahçe taraftarlarına merhabalar. Ben Ryan Kent. Öncelikle kulübümüz için kupanın kazanılmasında pay sahibi olan tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye transfer olduğum için büyük onur duyuyorum. Yeni sezonla ilgili konuşmak gerekirse, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapmaya çalışacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız TFF Süper Kupa'yı kazanmak olacak. Takım arkadaşlarımla birlikte yeni sezon hazırlıklarına başlamak için çok heyecanlıyım. Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullandı.
Ryan Kent, 2022-2023 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 3 gole imza attı.
Yeni sezonun ilk videosu geldi ????O? pic.twitter.com/qMAEbipNH3— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 12, 2023
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