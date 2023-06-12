Fenerbahçe, hoca arayışlarına başladı: Öne çıkan 5 aday!

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayırmasının ardından yeni hoca arayışlarına başladı. Sarı lacivertlilerde öne çıkan 5 teknik direktör adayı var.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2023 - 11:44
Fenerbahçe, hoca arayışlarına başladı: Öne çıkan 5 aday!
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Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir hoca arayışına başladı. 

Yönetim kurulu, kısa süre içerisinde bir araya gelerek potansiyel adaylar için görüş alışverişinde bulunacak.

Haziran 2024'te seçimli genel kurula gidecek olan sarı-lacivertli takımda, Başkan Ali Koç'un planı kulübü sıkıntıya sokmamak adına yeni teknik direktör ile en fazla 1+1 yıllık anlaşma yapmak. 

NTV Spor'un haberine göre, teknik direktörlük için 3 Türk ve 2 yabancı isim ön plana çıkıyor. 

Abdullah Avcı, Sergen Yalçın ve İsmail Kartal, Türk adaylar arasında yer alırken, Mircea Lucescu ve Vincenzo Montella ise yabancı adaylar arasında öne çıkan isimler oldu.

Fenerbahçe yönetimi, bu 5 adayın dışında Avrupa'dan farklı seçenekleri de değerlendirmeyi planlıyor.


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