Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

5.02.2026 09:39:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Mücadele TSİ 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Ömer Faruk Turtay'ın yöneteceği mücadelede Esat Sancaktar ve Sabri Öğe, yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.

Kupada ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli takım, ikinci müsabakasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. 3 puanı bulunan Fenerbahçe, 8 takımlı grupta 5. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Mert; Oğuz, Yiğit Efe, Çağlar, Mert; İsmail, Fred; Nene, Talisca, Kerem; Cherif.

Erzurumspor FK: Erkan; Cengizhan, Gerxhaliu, Ömer, Ali; Adem, Baiye; Sylla, Murat Cem, Mert; Eren.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran'ın yanı sıra tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen kaptan Milan Skriniar, kadroda yer alamayacak.

