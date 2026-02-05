Kante'den Fenerbahçe için ilk açıklama! 'Benim için yeni bir macera başlıyor'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.02.2026 09:27:00
Fransız orta saha N'Golo Kante, Fenerbahçe ile 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı. İstanbul'da taraftarların coşkuyla karşıladığı Kante, sarı-lacivertlilere katıldıktan sonra ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı.

Fenerbahçe zorlu bir transfer sürecinin ardından Al-Ittihad'dan N'Golo Kante'yi renklerine bağladı. İstanbul'da coşkuyla karşılanan yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilere katıldıktan sonra ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı.

Kante gece yarısı yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe'ye katıldığım için mutluyum. Benim için yeni bir macera başlıyor. Yeni bir kulübü ve yeni bir ligi keşfetmek için hazırım" ifadelerini kullandı.

Kante transferiyle ilgili konuşan Fenerbahçe Sportif Direktör Devin Özek ise, "Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birini kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Kanté, kariyeri boyunca Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi gibi neredeyse tüm önemli kupaları kazandı. Onun kazanan mantalitesinden ve büyük tecrübesinden çok faydalanacağız. N’Golo ile sadece harika bir futbolcu değil, aynı zamanda müthiş bir insan da transfer etmiş olduk. Ayrıca Kanté, Sidiki ile birlikte engelli çocuklar için başlattığımız %1 projemizin de öncülerinden biri olacak. N'Golo Kanté’ye ailemize hoş geldin diyoruz" dedi.

