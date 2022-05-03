Fenerbahçe eski yöneticisi Metin Sipahioğlu'ndan 1959 öncesi şampiyonluk açıklaması

03 Mayıs 2022 Salı, 16:23

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Metin Sipahioğlu'ndan sarı-lacivertlilere müjde geldi. Sarı-lacivertliler için 1959 öncesi şampiyonluklar için flaş bir gelişme yaşandı.





- VE UEFA DA, SON YAYINLADIĞI RESMİ YAYINDA, 1924-1959 ARASI DÖNEMDE ÜLKEMİZDE OYNANAN ULUSAL ŞAMPİYONALARI KABUL ETTİĞİNİ RESMEN AÇIKLADI.



- Bu resmi kabulu saat 14:00'da yayınlayacağım.



— Metin Sipahioğlu (@metinsipahioglu) May 3, 2022

Eski yönetici Metin Sipahioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''UEFA, son yayınladığı resmi yayında 1924-1959 arası dönemde ülkemizde oynanan ulusal şampiyonları kabul ettiğini resmen açıkladı'' ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Kulübü, 1959 yıl öncesi şampiyonlukların geçerli sayılması için TFF'ye başvurmuş ancak 1 yılı aşkın süredir bir yanıt alamamıştı.