Fenerbahçe, Faslı forvet ve Sevilla ile anlaştı, gelmesi bekleniyor: Nesyri’ye kavuşuyor

Fenerbahçe, yeni golcüsü için geri sayıma başladı. Youssef En Nesyri’nin İstanbul’a gelişi için artık saatler sayılıyor.

Hilmi Türkay
Yayınlanma: 22.07.2024 - 04:00
Fenerbahçe, Faslı forvet ve Sevilla ile anlaştı, gelmesi bekleniyor: Nesyri’ye kavuşuyor
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F.Bahçe yönetimi, başkan Ali Koç’un söylediği “48 saat süre verdik” sözünün ardından hem Faslı forvetle hem de Sevilla kulübüyle bonservis ödemesi üzerine anlaşma sağladı. 

Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörü Mourinho, forvet listesinde 1 numarada tuttuğu En Nesyri ile telefonda görüşüp ikna etti. F.Bahçe yönetimi de oyuncu ve kulüp tarafıyla temaslarını hızlandırdı. 

F.Bahçe’nin, 27 yaşındaki santrfor için İspanyol kulübüne 20 milyona yakın bonservis bedelini belli sayıda taksitle ödeyeceği öğrenildi. Uzun süren görüşmeler sonunda Nesyri ile de 4 yıllık bir kontrat üzerinde anlaşıldı. 

Tecrübeli golcünün, yıllık 4 milyon Avro garanti para alacağı kaydedildi. Suudi Arabistan’dan ve İtalya’dan bazı kulüpler son ana kadar oyuncunun fikrini değiştirmeye çalışsa da F.Bahçe, kararlı tavrını sürdürüp En Nesyri’yi ikna etti. 

Kulüpler arası evrak prosedürünün tamamlanmasının ardından oyuncunun kısa süre içinde İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalaması bekleniyor. En Nesyri, geçen sezon Sevilla’da 36’sı ilk 11’de olmak üzere 41 maçta görev aldı. 20 kez rakip fileleri sarsan yıldız futbolcu, 2 de gol pası verdi.


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