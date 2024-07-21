Fenerbahçe'nin rakibi Lugano, galibiyetle başladı
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Lugano, İsviçre Süper Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Grasshoppers'ı 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin rakibi Lugano, lige 2-1'lik Grasshoppers galibiyetiyle başladı.
Karşılaşmada Lugano'ya galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Kacper Przybylko ile 90+2. dakikada Uran Bislimi kaydetti.
Grasshoppers'ın tek golünü ise 25. dakikada penaltıdan Giotto Morandi attı.
Lugano ile Fenerbahçe arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçına, 23 Temmuz Salı günü Thun kentiyle aynı adı taşıyan stat ev sahipliği yapacak. Müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.
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