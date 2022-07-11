Fenerbahçe, forma numaralarını taraftarlara ayırdı
Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon formalarının arkasındaki numaralarda taraftar fotoğraflarının yer alacağı bir projenin hayata geçirildiğini duyurdu.
Fenerbahçe, taraftar fotoğraflarını futbolcu formalarıyla buluşturacak projeyi açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, "Sahne bizim. Saldır Fenerbahçe, büyük taraftarın arkanda" sloganıyla başlanılan 2022-2023 futbol sezonunda taraftarlara, çubuklu formayı terleten futbolcuların en yakınında olma imkanı sunulan bir proje hayata geçirildi.
Bu projeyle taraftar fotoğraflarının, 2022-2023 sezonunda oynanacak 36 Süper Lig müsabakasında futbolcuların forma sırt numaralarında yer alacağı aktarıldı.
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