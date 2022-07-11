Fenerbahçe, forma numaralarını taraftarlara ayırdı

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:32

Fenerbahçe, taraftar fotoğraflarını futbolcu formalarıyla buluşturacak projeyi açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, "Sahne bizim. Saldır Fenerbahçe, büyük taraftarın arkanda" sloganıyla başlanılan 2022-2023 futbol sezonunda taraftarlara, çubuklu formayı terleten futbolcuların en yakınında olma imkanı sunulan bir proje hayata geçirildi.

Bu projeyle taraftar fotoğraflarının, 2022-2023 sezonunda oynanacak 36 Süper Lig müsabakasında futbolcuların forma sırt numaralarında yer alacağı aktarıldı.