Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya tepki: 'Türkiye'yi neresi zannediyor?'

Yayınlanma: 03.04.2025 - 00:13

Güncelleme: 03.04.2025 - 00:13

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk, "Klasikleşen iki şey var. Onları burada eze eze yendik. Top göstermedik. Başkanımız C-cezalıydı. Onun yerine ben izledim. Penaltıyı anlamadım. 6 olacak maç 3-1 bitmişti. Bu sefer ofsaytı anlamadım. Çizgiyi bekledim. Nereden ofsayt, nereden değil ve sonuçta 2-1 ile bir direnç kazandılar. Fark açılmadan maç bitti. Seyircimiz, inanılmaz bir fedakarlık gösterdi. Her seferinde burada eziyet çekiyor. Fenerbahçe seyircisine davranışımızın 10'da 1'i bize gösterilmiyor. Bu nasıl yönetilir bilmiyorum. Vefakar taraftarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO BURAYI NERESİ ZANNEDİYOR?"

Mourinho'nun Okan Buruk'a fiziksel müdahalesiyle ilgili konuşan Metin Öztürk, "Okan Hocamız ve futbolcu kardeşlerimize emekleri sebebiyle teşekkür ediyoruz. Yaşanan bir olay var. Galatasaray'a, Galatasaray teknik direktörüne değil Türk futboluna saldırıdır. Bu Mourinho bu cesareti nereden alıyor. Türkiye'ye hakaret ediyor, ceza yok. 4 maç alıyor, 2 maça düşüyor. Okan Hoca'ya saldırdı. Bunları anlamakta zorluk çekiyoruz. Tahmin ediyorum ki TFF ve gözlemciler, bunu mutlaka görmüştür. Okan Hocamız ve Mourinho hakemleri tebrik etti. Mourinho sonra sözlü ardından fiili saldırdı. Dünyanın neresinde bunu yapabiliyor. Türkiye'yi neresi zannediyor? TFF'den önce Fenerbahçe gereken cezayı verecektir" sözleriyle konuşmasını noktaladı.