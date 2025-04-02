Fenerbahçe - Galatasaray derbisine yoğun polis önlemi!
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide 30 bin 199 polis görev yapacak.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bugün oynanacak derbide 30 bin 199 polis görev alacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide herhangi bir sorun ve olumsuzluk yaşanmaması için Ülker Stadı başta olmak üzere kent genelinde tedbir aldı.
TOPLAMDA 30 BİN 199 EMNİYET PERSONELİ
Saat 20.45'te başlayacak ve hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabakada, 9 bin 726'sı stat ve çevresinde olmak üzere 30 bin 199 emniyet personeli görev yapacak.
Etiketler: #polis #fenerbahçe #galatasaray
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