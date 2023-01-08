Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı mücadelenin VAR'ı belli oldu.
Alper Ulusoy
Dev derbide VAR'da Alper Ulusoy görev yapacak. AVAR'da ise Serkan Tokat ve Serkan Ok yer alacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat 19.00'da başlayacak.
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