Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu!

Yayınlanma: 08.01.2023 - 12:11

Güncelleme: 08.01.2023 - 12:11

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı mücadelenin VAR'ı belli oldu.

Alper Ulusoy

Dev derbide VAR'da Alper Ulusoy görev yapacak. AVAR'da ise Serkan Tokat ve Serkan Ok yer alacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat 19.00'da başlayacak.