Fenerbahçe, Galatasaray'ın rekorunu kırdı

Yayınlanma: 05.04.2024 - 10:13

Güncelleme: 05.04.2024 - 10:13

Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda kaydettiği 128 golle, Türk takımları arasında bir sezonda atılan en yüksek gol sayısına ulaştı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı lacivertliler, bu sayıya 48 maçta ulaşırken, rekor 56'şar maçta 126'şar gol atan 1999- 2000 sezonu Galatasaray'ı ve 2022-23 Fenerbahçe'sinin elinde bulunuyordu.

1988-89 sezonunda 103 golle Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atma rekorunu elinde bulunduran Kanarya böylece tüm kulvarlarda en çok gol bulan Türk takımı ünvanını da almış oldu.