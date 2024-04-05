Fenerbahçe, Galatasaray'ın rekorunu kırdı

Bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda 48 maça çıkan ve 128 gol atan Fenerbahçe, Galatasaray'a ait olan bir sezonda atılan en yüksek gol rekorunu kırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 10:13
Fenerbahçe, Galatasaray'ın rekorunu kırdı
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Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda kaydettiği 128 golle, Türk takımları arasında bir sezonda atılan en yüksek gol sayısına ulaştı. 

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı lacivertliler, bu sayıya 48 maçta ulaşırken, rekor 56'şar maçta 126'şar gol atan 1999- 2000 sezonu Galatasaray'ı ve 2022-23 Fenerbahçe'sinin elinde bulunuyordu.

1988-89 sezonunda 103 golle Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atma rekorunu elinde bulunduran Kanarya böylece tüm kulvarlarda en çok gol bulan Türk takımı ünvanını da almış oldu.


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