Fenerbahçe, Galatasaray'ın rekorunu kırdı
Bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda 48 maça çıkan ve 128 gol atan Fenerbahçe, Galatasaray'a ait olan bir sezonda atılan en yüksek gol rekorunu kırdı.
Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda kaydettiği 128 golle, Türk takımları arasında bir sezonda atılan en yüksek gol sayısına ulaştı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı lacivertliler, bu sayıya 48 maçta ulaşırken, rekor 56'şar maçta 126'şar gol atan 1999- 2000 sezonu Galatasaray'ı ve 2022-23 Fenerbahçe'sinin elinde bulunuyordu.
1988-89 sezonunda 103 golle Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atma rekorunu elinde bulunduran Kanarya böylece tüm kulvarlarda en çok gol bulan Türk takımı ünvanını da almış oldu.
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