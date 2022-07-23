Fenerbahçe'de Gustavo Henrique transferinde sona doğru
Stoper arayışlarını sürdüren Süper Lig ekibi Fenerbahçe, iddiaya göre Flamengolu Gustavo Henrique transferinde sona yaklaştı.
Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin ayrılacak olması ve Serdar Aziz'in de beklenmedik sakatlığı sonrası savunmadaki boşluğu doldurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Fluminense'den Nino için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, listesindeki bir başka isim olan Flamengo'dan Gustavo Henrique konusunda büyük ilerleme kaydetti.
Brezilya'daki O Dia Gazetesi'nin haberine göre sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique'nin menajeriyle önceki gün video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Daha önce Flamengo'da hocalık yapan Jorge Jesus'un da yakından tanıdığı Henrique'nin maaşı ve sözleşme süresi konusunda ortak noktada buluşulduğu bildirildi.
DÖNÜŞ YAPMALARI BEKLENİYOR
Haberde Fenerbahçe'nin, sözleşmesi 2023 Aralık ayında sona erecek tecrübeli stoper için 2.5 milyon Euro’luk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı vurgulandı. Kırmızı-siyahlıların, birkaç gün içinde bu teklife olumlu ya da olumsuz dönüş yapacağı vurgulandı. Deneyimli oyuncunun, Türkiye'de oynamak konusunda istekli olduğu ifade edilirken, anlaşmanın sağlanması halinde transferin kısa sürede resmiyet kazanacağı iddia edildi.
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