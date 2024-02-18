Fenerbahçe, Rize karşısında bu sezon bir ilki yaşadı!

Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe, bu sezon dış sahada ilk kez geriye düştüğü bir maçı kazandı.

AA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 11:46
Fenerbahçe, Rize karşısında bu sezon bir ilki yaşadı!
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Serdar Dursun, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle maçı 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, üst üste yedinci deplasman galibiyetini elde etti.

Rakip sahada oynadığı 13 karşılaşmanın 1'inden beraberlikle ayrılan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 12 müsabakayı ise 3 puanla tamamladı. Fenerbahçe bu maçlarda 30 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

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BU SEZON DEPLASMANDA İLK KEZ GERİYE DÜŞTÜ 

???????Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı geride kapatan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir deplasman maçında geriye düşmesine karşın sahadan galibiyetle ayrıldı.

Rakip sahada oynadığı 13 lig maçının 12'sini kazanan ve bu maçlarda ilk golü atan taraf olan Fenerbahçe, puan kaybettiği tek deplasman mücadelesini golsüz beraberlikle tamamladı.

Dış sahada oynadığı 9 maçta kalesini gole kapatan sarı-lacivertli takım; Beşiktaş, Mondihome Kayserispor ve İstanbulspor maçlarında gol yerken, bu müsabakalarda ilk golü atan ekip olmuştu.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezonun genelinde ise toplamda 4 maçta ilk yarıyı mağlup bitirdi.

İç sahada oynanan VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde ilk devreyi 1-0 yenik tamamlayan sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, ilk 45 dakikasını mağlup bitirdiği 2 maçı ise kazanamadı. İç sahada oynanan Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor karşılaşmalarının ilk yarılarında 1-0 geriye düşen sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'a 3-2 kaybederken, Alanyaspor'la da 2-2 berabere kalmıştı.


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