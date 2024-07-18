Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşı karşıya gelecek. Hazırlık mücadelesi saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2024 - 09:36
Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile hazırlık maçı yapacak.

FENERBAHÇE - HULL CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE - HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TV 8.5 ve EXXEN ekranlarından yayımlanacak.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇLARI PERFORMANSI

Sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını Topuk Yaylası'nda, ikinci etap hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştiren sarı-lacivertliler, bu süreçte 4 hazırlık maçına çıktı.

İlk etap kampında Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avusturya kampında ise Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile karşılaştı. Hajduk Split'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Admira Wacker ile 1-1 berabere kalırken, Strasbourg'u 4-0 yendi.

HULL CITY VE FENERBAHÇE

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, "Summer Tour 2024" kapsamında hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. İngiliz ekibi İstanbul'da çıktığı ilk hazırlık maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.


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