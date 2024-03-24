Fenerbahçe'den paylaşım: 'Dünyanın en büyük spor kulübü!'
Fenerbahçe, AXA Sigorta Kupa Voley final maçının kazanılmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe, AXA Sigorta Kupa Voley final maçının kazanılmasının ardından bir paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertli kulüp, aynı gün içerisinde kadın voleybolda Eczacıbaşı Dynavit'i yenen kadın voleybol takımını ve kadın futbolda Galatasaray Petrol Ofisi'ni mağlup eden Fenerbahçe Petrol Ofisi Takımı'nı kutladı.
Bu paylaşım Sarı-lacivertli taraftarlar arasında yoğun ilgi gördü.
İşte Fenerbahçe'nin o paylaşımı;
"Gururla, Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe!
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, AXA Sigorta Kupa Volley'de Eczacıbaşı'nı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, derbide rakibi Galatasaray'ı 2-1 yendi.
Takımlarımızı tebrik ediyor, sarı lacivert nice başarıları birlikte kutlamayı diliyoruz."
Gururla, Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 24, 2024
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, AXA Sigorta Kupa Volley’de Eczacıbaşı’nı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, derbide rakibi Galatasaray’ı 2-1 yendi.
Takımlarımızı tebrik ediyor,… pic.twitter.com/IuI4T0OuyD
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