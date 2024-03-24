Fenerbahçe'den paylaşım: 'Dünyanın en büyük spor kulübü!'

Fenerbahçe, AXA Sigorta Kupa Voley final maçının kazanılmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 20:12
Fenerbahçe'den paylaşım: 'Dünyanın en büyük spor kulübü!'
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Fenerbahçe, AXA Sigorta Kupa Voley final maçının kazanılmasının ardından bir paylaşımda bulundu. 

Sarı-lacivertli kulüp, aynı gün içerisinde kadın voleybolda Eczacıbaşı Dynavit'i yenen kadın voleybol takımını ve kadın futbolda Galatasaray Petrol Ofisi'ni mağlup eden Fenerbahçe Petrol Ofisi Takımı'nı kutladı.

Bu paylaşım Sarı-lacivertli taraftarlar arasında yoğun ilgi gördü.

İşte Fenerbahçe'nin o paylaşımı; 

"Gururla, Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe!

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, AXA Sigorta Kupa Volley'de Eczacıbaşı'nı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, derbide rakibi Galatasaray'ı 2-1 yendi.

Takımlarımızı tebrik ediyor, sarı lacivert nice başarıları birlikte kutlamayı diliyoruz."

 



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