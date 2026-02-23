Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtalyanlar duyurdu... Spalletti'nin kaderi Galatasaray maçına bağlı!

İtalyanlar duyurdu... Spalletti'nin kaderi Galatasaray maçına bağlı!

23.02.2026 13:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İtalyanlar duyurdu... Spalletti'nin kaderi Galatasaray maçına bağlı!

Juventus'ta kötü gidişatın ardından Luicano Spalletti'nin takımdaki geleceği tehlikeye girdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçı ve hafta sonundaki Roma maçının deneyimli teknik direktör için kritik bir öneme sahip olduğu iddia edildi.

Şampiyonlar Ligi'nde 25 Şubat Çarşamba günü Galatasaray'ı ağırlayacak Juventus, 1 Mart'ta deplasmanda Roma ile karşı karşıya gelecek. Bu iki mücadele, Luciano Spalletti'nin takımdaki geleceğini belirleyecek.

La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre alınan kötü sonuçların ardından Luciano Spalletti'nin üzerindeki baskı arttı. Haberde, Juventus yönetimin takıma yönelik maddi destek konusunda gerekli adımları attığı ve kötü sonuçlar nedeniyle sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Spalleti'nin kararlarının değerlendirilebileceğine dikkat çekildi.

İtalya Kupası'na veda eden ve Serie A'da şampiyonluk yarışının uzağında kalan Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde elenmesi halinde bu sezon tüm hedeflerinden uzak kalacağına dikkat çekildi.

JUVENTUS'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Serie A'da lider Inter'in 18 puan gerisinde olan Juventus, topladığı 46 puanla beşinci sırada yer alıyor. Juventus, gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için ligi ilk 4 içinde bitirmek ya da Devler Ligi'ni kazanmak zorunda. 

Hafta sonundaki rakibi Roma'yla arasında 4 puan fark bulunan Juventus, bu maçtan yenilgiyle ayrılması durumunda ilk 4'ün 7 puan gerisine düşecek. Spalletti'nin ekibi, İtalya Kupası'na çeyrek finalde veda etmişti.

İlgili Konular: #galatasaray #juventus #Luciano Spalletti

İlgili Haberler

Juventus-Galatasaray maçının hakemi açıklandı
Juventus-Galatasaray maçının hakemi açıklandı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın son 16 turu play-off rövanşında Juventus'la oynayacağı maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.
Galatasaray maçı öncesi Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi!
Galatasaray maçı öncesi Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus'ta Kenan Yıldız'ın sakatlığıyla ilgili belirsizlik devam ediyor. Como maçında sakatlanan milli futbolcunun son antrenmanda tedbir amaçlı yer almadığı belirtildi.
Osimhen Juventus maçında oynayacak mı? Victor Osimhen'in sakatlığı ne durumda?
Osimhen Juventus maçında oynayacak mı? Victor Osimhen'in sakatlığı ne durumda? Şampiyonlar Ligi PLay-off turu rövanş maçında Galatasaray ilk maçta 5-2 mağlup ettiği Juventus'a ikinci maçta konuk olacak. Peki, Osimhen Juventus maçında oynayacak mı? Victor Osimhen'in sakatlığı ne durumda?