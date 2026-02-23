İtalyanlar duyurdu... Spalletti'nin kaderi Galatasaray maçına bağlı!

Şampiyonlar Ligi'nde 25 Şubat Çarşamba günü Galatasaray'ı ağırlayacak Juventus, 1 Mart'ta deplasmanda Roma ile karşı karşıya gelecek. Bu iki mücadele, Luciano Spalletti'nin takımdaki geleceğini belirleyecek.

La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre alınan kötü sonuçların ardından Luciano Spalletti'nin üzerindeki baskı arttı. Haberde, Juventus yönetimin takıma yönelik maddi destek konusunda gerekli adımları attığı ve kötü sonuçlar nedeniyle sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Spalleti'nin kararlarının değerlendirilebileceğine dikkat çekildi.

İtalya Kupası'na veda eden ve Serie A'da şampiyonluk yarışının uzağında kalan Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde elenmesi halinde bu sezon tüm hedeflerinden uzak kalacağına dikkat çekildi.

JUVENTUS'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Serie A'da lider Inter'in 18 puan gerisinde olan Juventus, topladığı 46 puanla beşinci sırada yer alıyor. Juventus, gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için ligi ilk 4 içinde bitirmek ya da Devler Ligi'ni kazanmak zorunda.

Hafta sonundaki rakibi Roma'yla arasında 4 puan fark bulunan Juventus, bu maçtan yenilgiyle ayrılması durumunda ilk 4'ün 7 puan gerisine düşecek. Spalletti'nin ekibi, İtalya Kupası'na çeyrek finalde veda etmişti.