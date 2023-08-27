Fenerbahçe ile anılıyordu: Milan'da Rade Krunic kararı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan'ın teknik direktörü Stefano Pioli, transferde adı Fenerbahçe ile anılan Boşnak futbolcu Rade Krunic hakkında konuştu. Pioli, Krunic'in takımda kalacağını açıkladı.
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Milan'ın Boşnak orta sahası Rade Krunic için İtalyan takımın teknik direktörü Stefano Pioli açıklamada bulundu.
4-1 kazandıkları Torino maçının ardından konuşan Pioli, Krunic'in takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya, "Rade Krunic takımda kalacak" diye yanıt verdi.
2 MAÇTA DA FORMA GİYDİ
29 yaşındaki Rade Krunic bu sezon Milan'ın ligde oynadığı 2 maçta da 90 dakika sahada kaldı.
2019 yılından bu yana Milan forması giyen Krunic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
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