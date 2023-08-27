Fenerbahçe ile anılıyordu: Milan'da Rade Krunic kararı

Yayınlanma: 27.08.2023 - 09:20

Güncelleme: 27.08.2023 - 09:20

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Milan'ın Boşnak orta sahası Rade Krunic için İtalyan takımın teknik direktörü Stefano Pioli açıklamada bulundu.

4-1 kazandıkları Torino maçının ardından konuşan Pioli, Krunic'in takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya, "Rade Krunic takımda kalacak" diye yanıt verdi.

2 MAÇTA DA FORMA GİYDİ

29 yaşındaki Rade Krunic bu sezon Milan'ın ligde oynadığı 2 maçta da 90 dakika sahada kaldı.

2019 yılından bu yana Milan forması giyen Krunic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.