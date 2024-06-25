Mourinho'dan Fenerbahçe paylaşımı: 'Çocuklar sıkı çalışıyor'

Yayınlanma: 25.06.2024 - 16:39

Güncelleme: 25.06.2024 - 16:39

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını taraftarlara açık yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde idmana çıktı. Çalışmayı izleyen taraftarlar, futbolculara ve Mourinho'ya tezahüratlarıyla sevgi gösterisinde bulundu.

MOURİNHO'DAN TARAFTARA ALKIŞ

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, iki gruba ayrılarak yarı sahada top kapma, pas ve pres çalıştı. Dar alanda taktik ağırlıklı çalışan sporcular, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı. Antrenmanın bitişiyle taraftarların bulunduğu alana gelen Mourinho ve futbolcular, tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi, forma ve tişört imzaladı. Öte yandan, tesislerde taraftara açık kısımda kurulan Fenerium tırı yoğun ilgi gördü.

MOURİNHO'DAN İDMAN PAYLAŞIMI

Jose Mourinho, antrenmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Portekizli teknik direktör, açıklamasında, "Medya ve Fenerbahçe aiesi için açık antrenman. Çocuklar sıkı çalışıyor" ifadelerini kullandı.