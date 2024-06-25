Mourinho'dan Fenerbahçe paylaşımı: 'Çocuklar sıkı çalışıyor'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Mourinho, sosyal medya hesabından antrenmanlar ile ilgili paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 16:39
Mourinho'dan Fenerbahçe paylaşımı: 'Çocuklar sıkı çalışıyor'
Abone Ol google-news

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını taraftarlara açık yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde idmana çıktı. Çalışmayı izleyen taraftarlar, futbolculara ve Mourinho'ya tezahüratlarıyla sevgi gösterisinde bulundu.

MOURİNHO'DAN TARAFTARA ALKIŞ

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, iki gruba ayrılarak yarı sahada top kapma, pas ve pres çalıştı. Dar alanda taktik ağırlıklı çalışan sporcular, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.  Antrenmanın bitişiyle taraftarların bulunduğu alana gelen Mourinho ve futbolcular, tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi, forma ve tişört imzaladı. Öte yandan, tesislerde taraftara açık kısımda kurulan Fenerium tırı yoğun ilgi gördü.

MOURİNHO'DAN İDMAN PAYLAŞIMI

Jose Mourinho, antrenmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Portekizli teknik direktör, açıklamasında, "Medya ve Fenerbahçe aiesi için açık antrenman. Çocuklar sıkı çalışıyor" ifadelerini kullandı.


fenerbahçe haberleri jose mourinho haberleri antrenman haberleri süper lig haberleri

İlgili Haberler

Son karar Mourinho'da... Fenerbahçeli Edin Dzeko'ya sürpriz talip!

Son karar Mourinho'da... Fenerbahçeli Edin Dzeko'ya sürpriz talip!
Resmen açıklandı: Nicolo Melli Fenerbahçe Beko'ya geri döndü!

Resmen açıklandı: Nicolo Melli Fenerbahçe Beko'ya geri döndü!
Fenerbahçe Beko'da ayrılık resmen açıklandı!

Fenerbahçe Beko'da ayrılık resmen açıklandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler