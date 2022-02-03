'Fenerbahçe ile Joachim Löw, büyük ölçüde anlaştı'
Fenerbahçe gelecek sezonun teknik direktörünü netleştirmek için önemli yol kat etti. Birçok teknik direktörle görüşen Başkan Ali Koç, Joachim Löw ile büyük ölçüde anlaştı.
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç’un, Joachim Löw ile yürüttüğü görüşmeler anlaşma yolunda ilerliyor.
TRT Spor'un haberine göre, Alman teknik direktörle, gelecek sezonun yapılanması için birçok konuda uzlaşma sağlandı.
PLANLAMANIN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR
Sarı lacivertliler, Löw ile özellikle Samandıra’daki yetkiler, kurulacak ekip, alt yapı koordinasyonu ve transfer bütçesi konularında el sıkıştı.
Görüşmeleri yürüten Başkan Ali Koç’un, Löw ile imzaların atılması halinde planlamayı açıklaması bekleniyor.
Anlaşma resmiyet kazandığında, tecrübeli teknik adam sezonun kalan kısmında takımı yakından takip edecek.
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