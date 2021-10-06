Fenerbahçe ile Safiport arasında sponsorluk anlaşması yapıldı

06 Ekim 2021 Çarşamba, 13:58

Fenerbahçe Spor Kulübü ile Safiport arasında basketbol takımlarını kapsayan sponsorluk anlaşması yapıldı.

Fenerbahçe, konuyla ilgili olarak "Holding’in liman işletmeciliği alanında güçlü markası olan Safiport, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ‘en çok şampiyon olan takım’ unvanına sahip olan ve EuroLeague’de Final Four’un gediklisi Kadın Basketbol Takımımıza isim sponsoru oldu. Her kulvarda formamızı ve armamızı gururla temsil eden takımımız, bu sezon ‘Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı’ ismiyle mücadelesini sürdürecek.

‘Bir limandan daha fazlası’ mottosuyla multimodal bir liman markası olarak gücünü ve büyüklüğünü vurgulayan Safiport aynı zamanda Türk basketbolunda tarihi bir başarıya imza atarak, EuroLeague Kupası’nı ülkemize getiren ilk takım olan ve her sezon Avrupa’da ve ligde zirveyi hedefleyen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımıza şort sponsoru, TB2L'de mücadele eden Fenerbahçe Koleji Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımımıza ise isim sponsoru oldu. Fenerbahçe Koleji Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımımız, bu sezon ‘Fenerbahçe Koleji Safiport Erkek Basketbol Takımı’ ismiyle parkeye çıkacak.

2021-2022 sezonu için geçerli olacak bu sponsorluk anlaşmasının imza töreni önümüzdeki günlerde stadımızda düzenlenecektir.

Bu iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, Safi Holding’e ailemize hoş geldin diyoruz." açıklamasını yaptı.

SAFİPORT HAKKINDA

Safi Holding tarafından 2015 yılında özelleştirme ihalesi ile devralınan Safiport, gerçekleşen dev yatırımlar sayesinde Marmara Bölgesi’nin en büyük limanı olarak konumlanmaktadır.

6 limanın yaptığı hizmeti tek bir limanda birleştirmeyi başaran Safiport; konteyner, ro-ro, sıvı yük, dökme yük, proje kargo ve demiryolu gibi tüm liman hizmetlerini aynı anda sağlayabilen tek liman olarak Türkiye’nin sanayi merkezi olan İstanbul’un, İç Anadolu ve Marmara Bölgeleri’nin ticaret hacmini arttıran bir merkez konumunda yer alıyor.

100 yıllık geçmişe sahip, tarihi bir miras olan Safiport sahip olduğu geniş liman sahası, her türlü yük çeşidine hizmet verebilen multimodal liman olma özelliği, birçok gelişmiş ekipmanı, karayolu / demiryolu bağlantıları ve devam eden yatırımlarıyla Türkiye’nin en büyük uluslararası limanı olma hedefine doğru adım adım ilerliyor.