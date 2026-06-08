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Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı: Devin Özek, İtalyan devinin radarında

Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı: Devin Özek, İtalyan devinin radarında

8.06.2026 12:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı: Devin Özek, İtalyan devinin radarında

Fenerbahçe'den ayrılan Devin Özek, gelecek sezon kariyerine İtalya'da devam edebilir. Yeni bir sportif yapılanmaya giden Milan'ın sportif direktörlük için düşündüğü isimlerden birinin Devin Özek olduğu iddia edildi.

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İtalya Serie A'da kötü geçen sezonun ardından Şampiyonlar Ligi bileti alamayan Milan sportif ekibinde değişime hazırlanıyor. Sezonun bitmesiyle teknik direktör Massimilano Allegri, sportif direktör Igli Tare ve 2 isim daha Milan'dan ayrılmıştı.

Milan, teknik direktör ve sportif direktör çalışmalarını sürdürüyor. İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan ayrılan Oliver Glasner'in ismi teknik direktörlük için, şu anda Avusturya Milli Takımı'nı çalıştıran Ralf Rangnick ise ise sportif direktörlük için gündeme gelmişti.

DEVİN ÖZEK LİSTEDE

İtalyan devinde sportif direktörlük görevi için listeye yeni bir isim eklendi. Nico Schira'nın haberine göre Milan'a Devin Özek'in ismi önerildi ve kulüp içinde bu durumu görüşüldü. Son olarak Fenerbahçe'de çalışan Özek, sarı-lacivertli kulüpten ayrılmıştı. Özek, daha önce Bayer Leverkusen'de de çalışmıştı.

Serie A'da sezonu beşinci sırada tamamlayan Milan, 38 maç sonunda 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 yenilgi ile 70 puan topladı. İtalya Kupası'na son 16'da Lazio'ya yenilerek elenen Milan, İtalya Süper Kupa yarı finalinde Napoli'ye elenmişti.

İlgili Konular: #milan #Sportif Direktör #Devin Özek

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