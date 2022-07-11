Fenerbahçe, İtalyan sol bek Pezzella'yı transfer etmeye çok yaklaştı
Fenerbahçe, orta sahaya Willian Arao’yu transfer ettikten sonra sol bekte Giuseppe Pezzella’yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
24 yaşındaki İtalyan oyuncu için kulübü Parma ile büyük oranda anlaşma sağlandı. Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı sol bek Welington’u listesinin başında tutuyordu. Ancak Fenerbahçe, Sao Paulo kulübüyle anlaşma sağlayamadı. Bunun üzerine Pezzella için temaslar sıklaştı. Sarı-Lacivertlilerin, 4 milyon Avro’ya yakın bir bonservis bedeliyle İtalyan futbolcuyu kadrosuna katacağı öğrenildi.
SÖRLOTH ISRARI
Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Dinamo Kiev maçına hazırlanan Fenerbahçe, forvet transferinde Sörloth ısrarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Norveçli futbolcu için 8 milyon Avro bonservise ek olarak bazı başarı bonuslarıyla toplam 10 milyon Avro isteyen Alman kulübü Leipzig ile pazarlık halinde. 26 yaşındaki golcünün ise Fenerbahçe’den talebinin yıllık 3 milyon Avro olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler bir yandan da Sörloth’la pazarlıklarını devam ettiriyor.
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