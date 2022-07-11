Fenerbahçe, İtalyan sol bek Pezzella'yı transfer etmeye çok yaklaştı

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 07:00

24 yaşındaki İtalyan oyuncu için kulübü Parma ile büyük oranda anlaşma sağlandı. Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı sol bek Welington’u listesinin başında tutuyordu. Ancak Fenerbahçe, Sao Paulo kulübüyle anlaşma sağlayamadı. Bunun üzerine Pezzella için temaslar sıklaştı. Sarı-Lacivertlilerin, 4 milyon Avro’ya yakın bir bonservis bedeliyle İtalyan futbolcuyu kadrosuna katacağı öğrenildi.

SÖRLOTH ISRARI

Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Dinamo Kiev maçına hazırlanan Fenerbahçe, forvet transferinde Sörloth ısrarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Norveçli futbolcu için 8 milyon Avro bonservise ek olarak bazı başarı bonuslarıyla toplam 10 milyon Avro isteyen Alman kulübü Leipzig ile pazarlık halinde. 26 yaşındaki golcünün ise Fenerbahçe’den talebinin yıllık 3 milyon Avro olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler bir yandan da Sörloth’la pazarlıklarını devam ettiriyor.