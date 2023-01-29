Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin transferi için görüşmelere başladı

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 09:18

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 09:18

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, İtalya Serie B ekiplerinden Parma'da forma giyen Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Bugün İstanbul'a gelecek 21 yaşındaki sol bek, sağlık kontrollerinden geçecek.

Jayden Oosterwolde



Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir" denildi.