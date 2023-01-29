Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin transferi için görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Hollandalı sol bek Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 09:18
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin transferi için görüşmelere başladı
Abone Ol google-news

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, İtalya Serie B ekiplerinden Parma'da forma giyen Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Bugün İstanbul'a gelecek 21 yaşındaki sol bek, sağlık kontrollerinden geçecek.

Jayden Oosterwolde

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir" denildi.


transfer fenerbahçe Jayden Oosterwolde

İlgili Haberler

Cherif Ndiaye, Adana Demirspor'da!

Cherif Ndiaye, Adana Demirspor'da!
Hatayspor, geriden gelip kazanmasını bildi! Atakaş Hatayspor 2-1 Trabzonspor

Hatayspor, geriden gelip kazanmasını bildi! Atakaş Hatayspor 2-1 Trabzonspor
Galatasaray durdurulamıyor! Rekora koşuyorlar... Giresunspor 0-4 Galatasaray

Galatasaray durdurulamıyor! Rekora koşuyorlar... Giresunspor 0-4 Galatasaray

En Çok Okunan Haberler