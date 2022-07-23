Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 11 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe Spor Kulübü, kadın futbol takımında yer alan 11 futbolcu ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:17
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 11 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Kadın Futbol Takım, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde 11 oyuncusuyla sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular Fatma Kara Şahinbaş, Ezgi Çağlar, Altun Sancar, Narin Yakut, Setenay Sırım, İlayda Cansu Kara, Zeynep Ülkü Kahya, Zeynep Akdeniz, Zote Nina Kpaho, Kennya Cordner ve Zenatha Coleman'ın 2022-2023 sezonunda da sarı-lacivertli formayı giyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu anlaşmaların kulübümüze ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyor, hep birlikte başarılarla dolu sezonlar yaşamayı temenni ediyoruz" denildi.


fenerbahçe kadın futbol takımı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi transfer Transfer dönemi Transfer haberleri
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler