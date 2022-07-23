Fenerbahçe, Tiago Çukur'u kiralamak istiyor

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:45

Fenerbahçe, kısa süre önce Watford'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki santrafor Tiago Çukur'u kiralama kararı aldı.

Haber Global’in haberine göre, oyuncunun tecrübe kazanmasını isteyen sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'un da onayıyla Tiago Çukur'a gelen teklifleri değerlendirecek.

Fenerbahçe, hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan talipleri olan genç oyuncunun kiralık gideceği kulübe kısa süre içinde karar verecek.