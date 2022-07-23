Fenerbahçe, Tiago Çukur'u kiralamak istiyor

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de kısa zaman önce takıma transfer edilen Tiago Çukur'un, başka bir takıma kiralanmasına karar verildi.

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:45
Fenerbahçe, Tiago Çukur'u kiralamak istiyor
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Fenerbahçe, kısa süre önce Watford'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki santrafor Tiago Çukur'u kiralama kararı aldı.

Haber Global’in haberine göre, oyuncunun tecrübe kazanmasını isteyen sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'un da onayıyla Tiago Çukur'a gelen teklifleri değerlendirecek.

Fenerbahçe, hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan talipleri olan genç oyuncunun kiralık gideceği kulübe kısa süre içinde karar verecek.  


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