Fenerbahçe, Tiago Çukur'u kiralamak istiyor
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de kısa zaman önce takıma transfer edilen Tiago Çukur'un, başka bir takıma kiralanmasına karar verildi.
Fenerbahçe, kısa süre önce Watford'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki santrafor Tiago Çukur'u kiralama kararı aldı.
Haber Global’in haberine göre, oyuncunun tecrübe kazanmasını isteyen sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'un da onayıyla Tiago Çukur'a gelen teklifleri değerlendirecek.
Fenerbahçe, hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan talipleri olan genç oyuncunun kiralık gideceği kulübe kısa süre içinde karar verecek.
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